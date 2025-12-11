Песков: Россия не получала от США приглашений в «пятерку»

России не поступало приглашений в «пятерку» от США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал материал Politico об идее Вашингтона создать аналог G7 с участием Москвы.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (второй слева)

«Никаких заявлений Белого дома на этот счет не было»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС). Он заявил, что не может дать оценку гипотетическому предложению США, поскольку «не понимает, что издание имеет ввиду». Пресс-секретарь призвал россиян относиться к этой информации «со скепсисом», ожидая официальных заявлений.

Дмитрий Песков добавил, что без альтернативы G7 Россию с Индией и Китаем связывает ряд совместных партнерских проектов. «Нас объединяет отношение привилегированного стратегического партнерства. Это наши партнеры, это наши друзья»,— добавил пресс-секретарь президента.

Как писало Politico, США планирует создать «Ключевую пятерку» (Core 5) с участием Китая, Индии, Японии и России. С 1997 года Россия входила в состав G8, однако в 2014 году была исключена после того, как Крым вошел в состав РФ. На данный момент в объединение G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония и США.