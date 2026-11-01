В Париже протестующие забросали полицию коктейлями Молотова

В силовиков летели и другие предметы — например, бутылки, фаеры и камни. По сообщению Agence France-Presse (AFP), десятки человек в масках и черной одежде с помощью молотков выламывали брусчатку и тоже бросали ее в полицейских. В ответ силовики применяли слезоточивый газ и дубинки.