В Париже протестующие забросали полицию коктейлями Молотова
Демонстранты забросали несколько полицейских кордонов «коктейлями Молотова» во время очередного дня общенациональных протестов во Франции. Один из этих эпизодов произошел в Париже — Национальная жандармерия в соцсети X опубликовала кадры, на которых запечатлен силовик с загоревшейся одеждой. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес охарактеризовал этот случай как покушение на убийство. Всего от зажигательных смесей за вчерашний день пострадали трое полицейских, сообщил глава МВД.
В силовиков летели и другие предметы — например, бутылки, фаеры и камни. По сообщению Agence France-Presse (AFP), десятки человек в масках и черной одежде с помощью молотков выламывали брусчатку и тоже бросали ее в полицейских. В ответ силовики применяли слезоточивый газ и дубинки.
Господин Нуньес указал на «чрезвычайный» уровень насилия со стороны отдельных протестующих, возложив ответственность за нападения на правоохранителей на ультралевые экстремистские группировки. При этом, даже несмотря на применение зажигательных смесей, субботние марши, по его словам, в целом прошли «организованно».
По данным властей, по всей Франции на акции вышли около 320 тыс. человек, из них 70 тыс. — в Париже. Были задержаны 565 человек. Молодежные организации утверждают, что в протестах приняли участие почти полмиллиона человек, включая 200 тыс. в столице, отмечает AFP.
Протесты во Франции продолжаются с середины сентября. Они вспыхнули со школьных и студенческих забастовок из-за кризиса в системе образования. Убытки французских ритейлеров от погромов к 28 октября составили €1,5 млрд.