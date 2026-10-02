Глава МЭА заявил о снижении цен на топливо после решения G7 по нефтяным запасам

Цены на топливо начинают падать вскоре после того, как страны G7 решили высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль на пресс-конференции в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фатих Бироль

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Фатих Бироль

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Глава МЭА назвал решение стран «Большой семерки» важным для всего мира. «Цены начинают падать»,— сказал он (цитата по Reuters).

Пресс-служба Елисейского дворца объявила о решении вечером 2 октября. С того момента стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла почти на 4%. В 20:32 мск он торгуется на уровне $102,3 за баррель, следует из данных торгов.