Глава МЭА заявил о снижении цен на топливо после решения G7 по нефтяным запасам
Глава МЭА: топливо начинает дешеветь после высвобождения нефтяных запасов G7
Цены на топливо начинают падать вскоре после того, как страны G7 решили высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль на пресс-конференции в Стамбуле.
Фатих Бироль
Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ
Глава МЭА назвал решение стран «Большой семерки» важным для всего мира. «Цены начинают падать»,— сказал он (цитата по Reuters).
Пресс-служба Елисейского дворца объявила о решении вечером 2 октября. С того момента стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла почти на 4%. В 20:32 мск он торгуется на уровне $102,3 за баррель, следует из данных торгов.
Высвобождение чрезвычайных запасов дизеля должно снизить мировые цены на топливо. Дополнительный эффект ожидается от повышения гибкости производства для максимальной загрузки нефтеперерабатывающих заводов и отказа от ограничений на торговлю энергоносителями и нефтепродуктами между странами-партнерами.
Такие запасы создавались Международным энергетическим агентством в 1974 году после арабского нефтяного эмбарго, которое привело к росту цен на нефть и дефициту топлива. Они предназначены для того, чтобы крупные страны-потребители нефти могли реагировать на значительные энергетические потрясения.
МЭА предложено отслеживать влияние нынешних мер на энергетическую безопасность и стабильность рынка, а в течение 20 дней представить отчет с рекомендациями по усилению будущих мер реагирования.