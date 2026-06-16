AFP узнало о плане стран G7 усилить давление на Россию в энергетике

Страны Группы семи (G7) договорились усилить давление на Россию в энергетическом секторе, чтобы прекратить конфликт на Украине. Об этом сообщило AFP со ссылкой на французский дипломатический источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) на саммите в Эвиане

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) на саммите в Эвиане

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

По словам собеседника агентства, члены объединения решили усилить давление на РФ через «санкции в отношении газа и нефти». Об этом они договорились на саммите G7 во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен.

Саммит G7 проходит во Франции с 15 по 17 июня. Главы Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, США, а также Евросоюза планируют обсудить боевые действия на Ближнем Востоке и Украине. По данным Bloomberg, главы стран ЕС намерены затронуть тему переговоров с Россией на встрече с президентом США Дональдом. Господин Трамп пообещал российскому президенту Владимиру Путину «воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев».