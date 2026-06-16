AFP узнало о плане стран G7 усилить давление на Россию в энергетике
Страны Группы семи (G7) договорились усилить давление на Россию в энергетическом секторе, чтобы прекратить конфликт на Украине. Об этом сообщило AFP со ссылкой на французский дипломатический источник.
Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Марк Карни и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева направо) на саммите в Эвиане
Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters
По словам собеседника агентства, члены объединения решили усилить давление на РФ через «санкции в отношении газа и нефти». Об этом они договорились на саммите G7 во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен.
Саммит G7 проходит во Франции с 15 по 17 июня. Главы Франции, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Японии, США, а также Евросоюза планируют обсудить боевые действия на Ближнем Востоке и Украине. По данным Bloomberg, главы стран ЕС намерены затронуть тему переговоров с Россией на встрече с президентом США Дональдом. Господин Трамп пообещал российскому президенту Владимиру Путину «воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев».
Ужесточение давления на Россию в энергетическом секторе — это часть более широкой стратегии стран G7 по ограничению доходов Москвы и финансирования её военных действий на Украине. Ранее G7 уже обязывались сокращать импорт российских углеводородов и воздействовать на тех, кто наращивает закупки или помогает обходить санкции. Кроме того, G7 рассматривает торговые меры и другие ограничения в отношении стран и организаций, способствующих финансированию военных усилий России, особенно связанных с её нефтяной отраслью.
В рамках этой стратегии страны G7 ранее заявляли о намерении снижать доходы России от продажи энергоресурсов и других сырьевых товаров, а также препятствовать развитию будущих энергетических проектов и усложнять доступ к необходимым для них товарам и услугам. Также обсуждались ужесточение контроля за исполнением санкций против российской нефти, введение ограничений на энергетические проекты и продажу металлов, и борьба с обходными методами морских перевозок для уклонения от установленного ценового потолка.