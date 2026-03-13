Лидеры G7 просили Трампа не смягчать санкции против России
На виртуальной встрече лидеров «Большой семерки» (G7) президента США Дональда Трампа призвали не смягчать санкции против России, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jon Cherry / AP
В состав «Большой семерки» (G7) входят: США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия и Канада.
О том, что Россия может использовать операцию США и Израиля против Ирана в своих интересах, говорили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.
Несмотря на это, отмечает издание, спустя несколько часов после встречи спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел переговоры во Флориде с советниками Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
12 марта, вопреки возражениям трех европейских стран, Минфин США объявил о предоставлении месячной отсрочки по санкциям в отношении российской нефти. Эта мера, как пояснил глава Минфина США Скотт Бессент, — вынужденный шаг для спасения мировой экономики от действий «иранского режима». Речь идет о блокировке Ормузского пролива. Через него проходит 20% мировой торговли нефтью.
