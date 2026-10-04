«Трамп оказывает давление на европейские страны»

Страны G7 2 октября объявили о решении высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива. Многие обозреватели полагают, что это сделано под давлением Дональда Трампа, который хочет остановить рост цен на топливо в США в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс.

Страны G7 договорились о высвобождении 100 млн баррелей дизельного топлива и нефти

Военные конфликты в Иране и на Украине ограничили экспорт дизеля из двух крупнейших мировых регионов, что привело к рекордному росту цен по всему миру. Ранее администрация Трампа рассматривала возможность введения ограничений или полного запрета на экспорт из США, пытаясь сдержать рост цен в преддверии промежуточных выборов, намеченных на следующий месяц.

На прошлой неделе Трамп высказался в поддержку такого запрета. Однако после активной лоббистской кампании, проведенной в Вашингтоне нефтяными компаниями и отраслевыми объединениями, он заявил, что подобная мера может привести к росту цен на бензин.

Введение запрета могло бы иметь катастрофические последствия для зарубежных поставок. Остальной мир в значительной степени зависит от поставок дизельного топлива из США, поскольку доступ на рынок для значительной части экспорта из стран Ближнего Востока и России оказался закрыт. Кроме того, это могло бы сократить прибыль американских нефтяных компаний, поставляющих дизельное топливо, сырую нефть и другие виды горючего в Южную Америку, Европу и Азию, что вызвало бы негативную реакцию со стороны нефтяной отрасли.

По словам источников, близких к этим компаниям, в последние дни руководители ExxonMobil, Chevron, Shell, Phillips 66 и их лоббисты проводили консультации с командой Трампа по вопросам поставок дизельного топлива, убеждая администрацию рассмотреть альтернативы полному запрету на экспорт.