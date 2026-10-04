«Трамп оказывает давление на европейские страны»
Зачем США добились от стран G7 высвобождения топлива из стратегических резервов — мнения СМИ
Страны G7 2 октября объявили о решении высвободить из запасов 100 млн баррелей нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива. Многие обозреватели полагают, что это сделано под давлением Дональда Трампа, который хочет остановить рост цен на топливо в США в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс.
Президент США Дональд Трамп (за трибуной) на саммите G7 во французском Эвиане
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Страны G7 договорились о высвобождении 100 млн баррелей дизельного топлива и нефти
Военные конфликты в Иране и на Украине ограничили экспорт дизеля из двух крупнейших мировых регионов, что привело к рекордному росту цен по всему миру. Ранее администрация Трампа рассматривала возможность введения ограничений или полного запрета на экспорт из США, пытаясь сдержать рост цен в преддверии промежуточных выборов, намеченных на следующий месяц.
На прошлой неделе Трамп высказался в поддержку такого запрета. Однако после активной лоббистской кампании, проведенной в Вашингтоне нефтяными компаниями и отраслевыми объединениями, он заявил, что подобная мера может привести к росту цен на бензин.
Введение запрета могло бы иметь катастрофические последствия для зарубежных поставок. Остальной мир в значительной степени зависит от поставок дизельного топлива из США, поскольку доступ на рынок для значительной части экспорта из стран Ближнего Востока и России оказался закрыт. Кроме того, это могло бы сократить прибыль американских нефтяных компаний, поставляющих дизельное топливо, сырую нефть и другие виды горючего в Южную Америку, Европу и Азию, что вызвало бы негативную реакцию со стороны нефтяной отрасли.
По словам источников, близких к этим компаниям, в последние дни руководители ExxonMobil, Chevron, Shell, Phillips 66 и их лоббисты проводили консультации с командой Трампа по вопросам поставок дизельного топлива, убеждая администрацию рассмотреть альтернативы полному запрету на экспорт.
Politico Europe (Брюссель, Бельгия)
После давления со стороны США страны G7 договорились о разблокировке запасов нефти
Группа богатых стран G7 договорилась о выпуске 100 млн баррелей нефти в течение следующих четырех месяцев после интенсивного давления со стороны администрации Трампа, призывавшего Европу использовать свои запасы дизельного топлива.
Это заявление последовало за опубликованной ранее на этой неделе информацией издания Politico о том, что администрация США обратилась к европейским странам с просьбой выпустить на рынок запасы дизельного топлива, чтобы смягчить резкий рост цен на него. Эта проблема приобретала политический характер для республиканцев в преддверии промежуточных выборов, намеченных на следующий месяц.
Трамп также угрожал полностью запретить экспорт дизельного топлива, что вызывало серьезную обеспокоенность у европейских стран, поскольку на долю американского дизеля приходится более половины всего импорта этого топлива на континент.
Der Spiegel (Гамбург, Германия)
Высвобождение резервов G7 снизит цены на топливо лишь на короткое время
«Это всего лишь капля в море» — Институт немецкой экономики предупреждает: даже почти 16 млн литров нефти и дизеля из резервов не смогут устойчиво снизить цены на заправках. По мнению экспертов, эта мера, как и скидка на топливо, лишь пластырь, который может принести только кратковременное облегчение. Для автомобилистов также важно, какую долю в высвобождаемых резервах составит дизельное топливо. Ведь ситуация в Ормузском проливе не только ограничивает экспорт нефти, но и отрезает от мирового рынка важные нефтеперерабатывающие заводы. Для длительной нормализации цен на энергоносители необходимо открытие прохода через Ормуз.
«Аль-Джазира» (Доха, Катар)
Страны G7 высвободят 100 млн баррелей нефти; Трамп приветствует сделку Европы по дизельному топливу
Заявление (стран G7.— “Ъ”) прозвучало всего через несколько мгновений после того, как президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте Truth Social, что Европа «только что договорилась о выпуске огромного количества своих запасов дизельного топлива».
В последнее время Трамп оказывает давление на европейские страны, прежде всего на Германию и Францию, требуя от них использовать запасы дизельного топлива для сдерживания резкого роста цен, вызванного ограничениями судоходства в Ормузском проливе; многие европейские чиновники восприняли это требование с настороженностью.
Высокие мировые цены на энергоносители стали одним из последствий войны с Ираном, которую Трамп начал совместно с Израилем 28 февраля. Ранее Трамп допускал возможность запрета на экспорт дизельного топлива из США, если европейские страны не задействуют свои запасы. В ЕС, в состав которого входит ряд стран, сильно зависящих от импорта дизельного топлива, в пятницу заявили, что полностью отвергают эту угрозу.