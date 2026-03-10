Страны G7 попросили МЭА разработать сценарий высвобождения запасов нефти

Страны «Группы семи» (G7) попросили Международное энергетическое агентство (МЭА) разработать сценарий использования запасов нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке, сообщил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр. Сейчас страны–члены МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей запасов нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

«Мы попросили МЭА… разработать сценарий и изучить детали, которые могли бы помочь нам принять решение об использовании запасов», — сообщил господин Лескюр (цитата по «РИА Новости»). Он также отметил, что страны «Группы семи» попросили МЭА обновить данные о запасах нефти и начать обмен информацией с государствами–членами организации, не входящими в G7.

Глава МЭА Фатих Бироль сообщил, что агентство созывает сегодня внеочередное собрание участников для обсуждения возможности высвобождения нефтяных запасов. На встрече обсудят текущую надежность поставок в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Господин Бироль отметил, что ситуация в последние дни ухудшилась, поскольку в дополнение к проблемам транзита через Ормузский пролив значительно сократился объем добычи.

Подробнее о вероятности обновления ценами на нефть исторического максимума 2008 года — в материале «Ъ» «Brent наливают по сто».