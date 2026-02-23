ТАСС: США и G7 не поддержали идею ЕС о блокировке импорта российской нефти

Евросоюз не получил поддержки США и стран G7 по блокировке импорта российской нефти как части 20-го пакета санкций. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«США отказались принимать обязательства по синхронизации санкций с ЕС»,— заявил собеседник агентства. Однако, по его словам, Вашингтон может принять собственные ограничительные меры на собственных условиях. Страны G7, добавил он, допустили свое присоединение к антироссийским санкциям, но четких обещаний не дали.

Как уточнил источник, между странами Евросоюза также остаются внутренние разногласия по 20-му пакету санкций против России. План ЕС согласован на 95%, но прогресса нет, поскольку разногласия решить не удалось, добавил он. Окончательное решение могут принять главы МИД ЕС на плановой встрече в Брюсселе 23 февраля.

18 февраля еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщал, что Евросоюз может ввести полный запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти даже без поддержки стран G7. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом отмечала, что запрет вступит в силу только при поддержке стран «Большой семерки».

6 февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против России. В документ, в частности, вошел полный запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти. В список ограничений также могут попасть 43 танкера, перевозящих топливо из России. Власти Венгрии пообещали заблокировать принятие рестрикций.