Bloomberg узнал об изменении позиции Трампа по Украине под влиянием ЕС
Из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева. Теперь она отличается от той, которой американский политик придерживался после саммита в Анкоридже, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников G7.
Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP
По словам собеседников, лидеры G7, собравшиеся на саммите во Франции, начали понимать, что позиции Европы и Соединенных Штатов по расстановке сил в российско-украинском конфликте сближаются. Как пишет агентство, со времен встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года господин Трамп был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Тем не менее, выступая на полях G7, президент США призвал Россию к заключению сделки с Киевом.
«Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать все, что смогу», — цитирует Дональда Трампа агентство.
Ранее агентство AFP писало, что страны Группы семи (G7) договорились усилить давление на Россию в энергетическом секторе, чтобы прекратить конфликт на Украине. По словам собеседника издания, чиновники намерены добиться своих целей через санкции в отношении российских газа и нефти.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вернулся на Украину»
Заявления Дональда Трампа о возможном урегулировании российско-украинского конфликта следуют за чередой его высказываний и решений, касающихся Украины, включая обещания остановить конфликт за 24 часа и приверженность мирному урегулированию. Он неоднократно выражал мнение, что для достижения соглашения требуется участие европейских стран и Владимира Зеленского, а также допускал поэтапное урегулирование, включающее прекращение огня и обсуждение «деликатных вопросов» вроде территориальных претензий и гарантий безопасности. При этом существуют противоречия между позицией Трампа и, например, европейских союзников по вопросу демилитаризации послевоенной Украины, хотя он не может полностью игнорировать их мнение.
Позиция Трампа по Украине претерпела изменения: после саммита в Анкоридже и встречи с Владимиром Путиным (в отсутствие европейских лидеров) он ужесточал риторику в отношении Москвы. Однако его общий тренд – это стремление к завершению конфликта, что, по данным опросов, поддерживается большинством американцев, которые устали от войны и готовы к территориальным компромиссам. Урегулирование конфликта — это его заявленный приоритет и, как он утверждает, предмет «большого прогресса» в переговорах с Россией, хотя в Москве с осторожностью относились к его инициативам.