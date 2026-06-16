Bloomberg узнал об изменении позиции Трампа по Украине под влиянием ЕС

Из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева. Теперь она отличается от той, которой американский политик придерживался после саммита в Анкоридже, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников G7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

По словам собеседников, лидеры G7, собравшиеся на саммите во Франции, начали понимать, что позиции Европы и Соединенных Штатов по расстановке сил в российско-украинском конфликте сближаются. Как пишет агентство, со времен встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года господин Трамп был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Тем не менее, выступая на полях G7, президент США призвал Россию к заключению сделки с Киевом.

«Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать все, что смогу», — цитирует Дональда Трампа агентство.

Ранее агентство AFP писало, что страны Группы семи (G7) договорились усилить давление на Россию в энергетическом секторе, чтобы прекратить конфликт на Украине. По словам собеседника издания, чиновники намерены добиться своих целей через санкции в отношении российских газа и нефти.

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