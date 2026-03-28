Axios: Рубио назвал союзникам по G7 срок окончания войны в Иране

Госсекретарь США Марко Рубио заявил министрам иностранных дел G7, что конфликт с Ираном продлится еще от двух до четырех недель. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Также он уверил коллег, что США близки к проведению прямых «серьезных переговоров» с Ираном. Сейчас, по его словам, Вашингтон ведет диалог с Тегераном только через посредников.

Господин Рубио при этом добавил, что переговоры продвигаются медленными темпами. Посредникам трудно общаться с иранскими официальными лицами, потому что те боятся за свою жизнь, заявил руководитель Госдепартамента. Они «держатся подальше от своих телефонов из страха быть выслеженными и ликвидированными», передают источники Axios слова господина Рубио.

Представитель США на переговорах добавил, что Вашингтон не уверен в том, кто на сейчас самом деле принимает решения в Тегеране. Он сказал, что есть два иранских чиновника, которые хотят провести официальные переговоры с США, но им нужно одобрение со стороны высшего руководства.

Двухдневная встреча министров иностранных дел стран G7 проходила 26–27 марта. Она собрала помимо представителей членов самой «семерки» и Евросоюза еще и министров из Бразилии, Индии, Южной Кореи и Саудовской Аравии. Это была первая зарубежная поездка Марко Рубио с начала американо-израильских ударов по Ирану.

