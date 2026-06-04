Трамп пообещал приехать на саммит G7 сразу после боя UFC возле Белого дома

Президент США Дональд Трамп сообщил, что приедет на саммит G7 во Франции сразу после боя UFC, который пройдет на южной лужайке Белого дома.

«Я поеду на G7 во Франции сразу после того, как пройдет один из самых зрелищных вечеров в американской истории — бои чемпионата мира UFC на южной лужайке Белого дома»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

По словам президента США, хотя в Белом доме уже и проходили «бои более низкого уровня», величайшие бойцы мира «даже не думали» о таком.

Саммит лидеров стран G7 пройдет с 15 по 17 июня. Дата проведения боя UFC возле Белого дома неизвестна. Дональд Трамп уточнял, что поединок будет приурочен 250-й годовщине принятия Декларации независимости США, которая отмечается в 2026 году.