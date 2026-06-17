А теперь дух Эвиана

Группа семи ведущих держав Запада согласовала новый план вооружения Украины и ужесточения санкций против ключевых отраслей российской экономики, включая нефтегазовый сектор. Принятое по итогам встречи лидеров G7 во французском Эвиане заявление стало новым «манифестом войны» западных союзников. Принявший участие в саммите президент Трамп согласился с декларацией G7 и объявил о готовности вернуть санкции США против российской нефти, действие которых было приостановлено на время конфликта с Ираном. Впрочем, продемонстрировав единство с союзниками в Эвиане, Трамп воздержался от того, чтобы публично отказаться от своих договоренностей с Владимиром Путиным, достигнутых на саммите в Анкоридже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Европейские лидеры, включая британского премьера Кира Стармера и французского президента Эмманюэля Макрона (справа), с радостью констатировали, что президент США Дональд Трамп поддержал единую позицию «семерки» по Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Европейские лидеры, включая британского премьера Кира Стармера и французского президента Эмманюэля Макрона (справа), с радостью констатировали, что президент США Дональд Трамп поддержал единую позицию «семерки» по Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Обсуждение украинского кризиса на саммите G7 в Эвиане, завершающем свою работу 17 июня, принесло неожиданные результаты и стало тревожным звонком для России.

Вопреки опасениям европейцев, ожидавших новых громких демаршей президента Трампа и его несогласия с западными союзниками, президент США на этот раз впервые поддержал политические установки «семерки» по Украине, сформулированные при его предшественнике президенте Байдене.

Общий настрой участников саммита в Эвиане выразил британский премьер Кир Стармер, который давно не выглядел столь воодушевленным. «Все страны G7 продемонстрировали настоящее чувство единства, общий консенсус по поводу того, что ситуация меняется»,— заявил Кир Стармер. «Украина показала, что она может не только защищать себя, но и отвоевывать свои территории и наносить весьма серьезный ущерб России»,— не скрывал своей радости британский премьер.

Схожее заявление по итогам обсуждения в Эвиане сделал и канцлер Германии Фридрих Мерц. «Новшеством является то, что все партнеры по G7 едины в оценке ситуации. Это, как я считаю, очень хорошая новость, поскольку в последние дни и недели война приобрела новую динамику»,— отметил германский лидер.

«Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтяного и газового секторов»,— говорится в итоговом заявлении G7 по геополитическим вопросам.

Подтвердив «неизменность поддержки Украины», страны «семерки» также пообещали Киеву «увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также дальнобойных вооружений».

Демонстрируя вновь обретенное единство с президентом Трампом, западные союзники также поддержали готовящееся к подписанию мирное соглашение США с Ираном. Таким образом, недавний сильнейший раздражитель в отношениях между Вашингтоном и другими членами G7 — вопрос о правомерности военной операции против Исламской Республики и возможной роли в ней европейцев — на саммите «семерки» ушел в историю.

Более того, поддержав сделку по открытию Ормузского пролива, западные партнеры США назвали ее подходящим моментом для принятия дополнительных мер против России.

В ходе общения с участниками и гостями саммита в Эвиане президент Трамп согласился с этой логикой. На встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном журналисты спросили его, планирует ли он усилить введенные ранее, а затем приостановленные американские нефтяные санкции в отношении России. «Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется. Мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Вскоре мы будем в состоянии это сделать»,— подтвердил Трамп.

Присоединившись к жесткой антироссийской декларации саммита G7 и заявив о готовности вернуть санкции США против российской нефти, Дональд Трамп преподнес еще один неприятный сюрприз Москве, согласившись пообщаться с президентом Зеленским, пусть и накоротке, на полях рабочей сессии «семерки».

За общим столом западных лидеров Зеленский сидел по левую руку от председательствующего президента Макрона, а Трамп — по правую.

После окончания рабочей сессии Зеленский и Трамп остались в зале и поговорили с глазу не глаз.

«Мы говорили с президентом Трампом, и наши команды будут работать над этим, чтобы нам на этот раз получить лицензии на производство соответствующих противобаллистических систем и ракет»,— сообщил по итогам беседы Зеленский, по заверениям которого на этот раз Трамп «позитивно отнесся» к его просьбе (никаких подтверждений достоверности этой информации с американской стороны не поступало). Напомним, что ранее, в 2025 году, Украина просила у США лицензии на производство систем Patriot и ракет к ним, однако Вашингтон не ответил на эти просьбы.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений Вашингтона о готовности помочь Киеву в производстве вооружений, явно приободренный Зеленский расценил итоговое заявление G7 и сам факт своего не планировавшегося разговора с Трампом как политический сигнал о том, что США якобы наконец-то готовы выступить по украинскому вопросу вместе с Европой.

«Сейчас задача состоит в том, чтобы провести встречу с глазу на глаз Зеленского и Путина, но для этого Москва должна послать конкретные сигналы о готовности к миру, которые на данный момент полностью отсутствуют»,— заявил агентству AFP в Эвиане неназванный итальянский дипломат.

На этом фоне принимающий участие в саммите G7 канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о появлении «первого реального шанса» к мирному урегулированию на Украине.

«Сегодня мы совместно с Зеленским дали понять американскому президенту, что готовы к мирным переговорам. Однако эти переговоры должны начинаться с правильной отправной точки. То, что остается неприемлемым, это требование России о том, что Украина должна отказаться от свободной части Донбасса»,— заявил Мерц. «Россия всегда хорошо защищала себя и отбивала атаки, но в своей истории она никогда не была особенно успешна в ведении агрессивных войн. Сегодня, как и вчера вечером, у меня сложилось впечатление, что президент Трамп постепенно становится все более восприимчивым к такой оценке ситуации»,— добавил германский лидер.

«Трамп приехал в Эвиан существенно ослабленным. Неспособность добиться решающей военной победы над Ираном, весьма скромные итоги визита в Пекин, отсутствие видимых достижений американского посредничества в российско-украинском урегулировании — все это ограничивало возможности жесткого давления на партнеров по "семерке" и требовало готовности США к каким-то компромиссам. Однако сдвиги в позициях Трампа не следует переоценивать — пока речь идет главным образом об изменении риторики, а не о смене или хотя бы о существенной коррекции стратегии»,— пояснил “Ъ” независимый эксперт Андрей Кортунов.

«На саммите "семерки" США не взяли на себя никаких конкретных обязательств по Украине, а сам Трамп отнюдь не превратился во "второго Байдена". Принципиальные разногласия между США и их западными союзниками по многим ключевым вопросам никуда не делись. Пределы происходящих сдвигов в американских подходах к Европе, к Украине и к России можно будет оценить по итогам саммита НАТО в Анкаре, намеченного на 7–8 июля»,— добавил собеседник “Ъ”.

Сергей Строкань