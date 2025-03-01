Главные новости за 24 – 28 февраля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Экс-мэр Астрахани Олег Полумордвинов признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (27,5 млн руб.). Кировский районный суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб., хотя гособвинение запрашивало четыре года 10 месяцев. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будут обжаловать.

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и бизнесмен Борис Шпигель не смогли оспорить взыскание 8,2 млрд руб. Суды пришли к выводу, что средства были получены в результате договоренностей между чиновником и бизнесом, которые сделали «Биотэк» одним из главных поставщиков пензенского минздрава.

У чебоксарского поставщика сельхозтехники ООО «Актив» отнимают склады в Волгограде. Еще в мае 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области признал отсутствующим право собственности на объекты недвижимости на спорном участке. Общество пыталось оспорить решение в вышестоящих инстанциях. На данный момент ответчик подал жалобу в ВС РФ.

В Волгограде приостановлен конкурс на 94 млн руб. по выбору подрядчика, который бы предоставил МБУ «Северное» видеокамеры для платных парковок. Один из участников закупки ООО «Центр мобильных разработок» пожаловался на условия аукциона.

Росимущество не смогло взыскать с бывшего владельца бизнес-центра «Фрунзенский» (расположен на территории завода им. М. В. Фрунзе) ОАО «ЗИФ Плюс» 130 млн руб. долга за арендную плату. Компания продала активы аффилированным лицам, а сама начала процесс банкротства.

В Саратовской области 5 марта проверят систему оповещения населения.

Глава СКР требует еще раз доложить по делу о нарушении прав жильцов в Волгограде. Ранее местная жительница в обращении к Александру Бастрыкину выразила несогласие с ходом выяснения обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома по ул. Чебышева, который был построен в 1954 году. С ее слов, из-за протекающей крыши дома приходится носить дождевики.

В Волжском выясняют, как юные хоккеисты попали в холодную гостиницу.

Глава Следкома Александр Бастрыкин интересуется, почему бродячие собаки продолжают нападать на астраханцев, а ответственные за их отлов лица бездействуют.

Работающий с Гагаринским районом подрядчик отремонтирует 40 дворов за 80 млн руб. ООО «Регион Профи» до 1 августа предстоит благоустроить придомовые территории в Красном Октябре, Соколовом, Расково, Тепличном и других населенных пунктах.

В Саратовской области 50 инвесторов хотят возвести гостиницы за 2 млрд руб. Ряд крупных объектов на 50 номеров хотят построить в Хвалынском районе.

Дефицит бюджета Саратова преодолел отметку в 1,8 млрд руб.

В 2025 году капитально отремонтируют 12 саратовских объектов здравоохранения. В настоящее время ремонтные работы можно наблюдать на восьми точках.

Под Волгоградом 125 кг свиного сырья превратили в 122 кг куриного фарша.

В Астрахани создают образовательный кластер для туротрасли. В минувшем году регион получил грант в 70 млн руб. на оснащение, ремонт помещений, организацию 15 производственных зон.

В Саратовской области за последние пять лет на 22% снизилась смертность от сердечных заболеваний.

Под Пензой хотят построить зерносушильный комплекс. Стартовая цена договора составляет 4,9 млн руб.

Пензенцы стали тратить на развлечения в три раза больше денег.

Энгельсский суд рассмотрит дело судмедэксперта, который не стал вскрывать труп за 20 тыс. руб.

В Балакове ввели режим повышенной готовности из-за взрыва бомбы у подъезда на Набережной Леонова, дом 35.

В Саратове прекратили банкротство бетонного завода. Ранее ФНС подала иск с требованием признать предприятие несостоятельным из-за долга в 15 млн руб.

В Саратове осужденную экс-главу комитета по управлению имуществом Елену Салееву обвинили в раздаче многодетным непригодной земли. На участках не было коммуникаций.

ФСБ пресекла действия сотрудников РЖД, которые пользовались ботами на работе. Сотрудники использовали специальные программы для успешного прохождения компьютерных тестов, необходимых для получения допуска к выезду на участки обслуживания.

Житель Камышина убил ребенка и получил 18 лет строго режима. Он избил мальчика на фоне ссоры с сожительницей. Тот умер в больнице.

Михаил Орлов стал саратовским вице-губернатором. Он будет заниматься вопросами региональной и внутренней политики, местного самоуправления, взаимодействия с правительственными органами и СМИ, а также работой мировых судей.

В Саратове уволен зампред комитета по транспорту Алексей Матюшкин из-за жалоб на работу.

Волгоградка обманула мать участника СВО на 200 тысяч и получила семь лет. В июле 2024 года подсудимая узнала о пропаже без вести сына 67-летней волгоградки и начала отправлять ей сообщения с ложной информацией о его возможном возвращении домой.

Алексей Фомин возглавит пензенский минобраз.

Мэрия Саратова хочет построить школу на месте парка и жалуется на владельца.

В «Барном квартале» Астрахани на ул. Фиолетова, 8 продают гастробар «Мед» за 7 млн руб.

Мать бывшего депутата Сергея Курихина проиграла суд за особняк у музея Федина.

Саратовцы недовольны соцобеспечением, ЖКХ и здравоохранением. В прошлом году на 19% выросло число обращений на тему льготного обеспечения лекарствами.

Омбудсмен: в Саратовской области становится меньше опасных семей. Подростки стали реже совершать преступления, снизилось количество семей, находящихся в социально опасном положении.

В Энгельсе проведут ремонт ул. Телеграфная по нацпроекту.

На газификацию льготников Саратовской области направят 27 млн руб. Распоряжение о выделении денежных средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Волгоградской области появятся еще четыре новые школы.

В Саратовской области будут штрафовать за купание детей без присмотра. Прокуратура предложила запретить купание для детей младше 10 лет без сопровождения взрослых, а также организовать безопасное купание в детских лагерях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал три саратовских вуза, вошедших в программу по развитию. В числе таких учебных заведений СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Вавиловский университет и Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова.

В Пензенской области расширили меру поддержки на отдых для детей участников СВО.

В Астрахани глав двух госучреждений и фирмы осудили за мошенничество на 4 млн руб.

Пензенский губернатор опроверг причастность к покушению на саратовского. Олег Мельниченко заявил, что Роман Бусаргин является его другом.

Мэрия Саратова ищет телевизионщиков за 2,7 млн руб.

Начальником астраханского УФСИН назначили Евгения Фадеева.

В Астраханской области урезали объем финансирования по госпрограмме до 132 млн руб. Спикер регионального парламента Игорь Мартынов отметил, что уменьшение финансирования связано не с дефицитом средств, а с тем, что деньги не используются.

Астраханские депутаты отменили запрет на продажу энергетиков подросткам

Следствие подтвердило взрыв в балаковском МКД, пострадавшая в тяжелом состоянии.

При диспансеризации у 2 тыс. жителей Саратовской области нашли рак.

В Астрахани увеличили сумму расходов до 5 млн руб. для кандидатов в гордуму. С 2020 года максимальная сумма расходов составляла 2,5 млн руб

ВТБ сообщил о рекордной прибыли и росте клиентов в 2024 году. В IV квартале 2024 года чистая прибыль ВТБ выросла более чем в три раза (176,4 млрд руб.). Число клиентов-представителей среднего и малого бизнеса выросло в 2024 году до 1,67 млн организаций и ИП.

Председатель Астраханской облдумы призвал прогульщиков-министров ходить на совещания.

Три школы Саратова передадут в госсобственность. Речь идет о гимназиях № 89 и № 4, а также лицее математики и информатики.

Главе СКР доложат, почему в Волгограде группа мужчин с оружием нарушает порядок. Ранее в соцсетях появилась информация о систематическом нарушении общественного порядка и ПДД группой мужчин.

Прокуратура обратила внимание на несвоевременную уборку снега в Кировском районе Саратова.

Саратовского врача обвинили в смерти 16-летней пациентки во время операции.

Построившая «уплывшую» велодорожку компания починит в Энгельсе дороги. ООО «Автодорожник» заключило два контракта на общую сумму 176 млн руб.

Мать бывшего депутата Саратовской облдумы Сергея Курихина требует от властей 600 млн руб.

Главе СКР доложат, почему дача досталась одновременно волгоградцу и мигрантам.

Астраханский суд отправил в колонию на 9 лет экс-начальника ОГИБДД за взятки по 5-15 тыс. руб.

Власти Саратова начали поиск подрядчика для ремонта сквера на Ильинской площади. Победитель должен выполнить ряд работ с 1 апреля по 31 августа. Общий бюджет проекта составляет около 25 млн руб.

В Саратове предлагают 45 млн руб. за реконструкцию сквера на 50 лет Октября.

На подготовку строительства коллектора в Саратове выделено 650 млн руб. Ранее подобный аукцион объявили 1 марта 2024 года с максимальной ценой 2,24 млрд руб., не привлек желающих подрядчиков.

Пензенская область получила +3 позиции в рейтинге по закредитованности населения. Сейчас она находится на 54-м месте.

В Саратовской области количество чиновников-пенсионеров выросло до 1,3 тыс.

Под Пензой отремонтируют дорогу за 282 млн руб.

Нина Шевченко