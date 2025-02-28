Фрунзе спасло банкротство

Специализированный застройщик «Парус» добился отмены обеспечительных мер относительно бизнес-центра «Фрунзенский» на ул. Ленина, 3, в Пензе. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд региона при пересмотре дела 7 февраля. В конце августа 2024 года Росимущество подало иск о признании сделок между компаниями «Парус», «Полад» и «ЗИФ Плюс» недействительными и требовало запретить регистрационные действия по объекту. Причиной спора стал долг «ЗИФ Плюс» 130 млн руб. по арендной плате. С 18 декабря прошлого года юрлицо находится в процессе банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самарский ЗИФ приватизировал часть пензенского завода в 1994 году

Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ Самарский ЗИФ приватизировал часть пензенского завода в 1994 году

Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Пензенской области отменил запрет на регистрационные действия с бизнес-центром «Фрунзенский» (расположен на территории завода им. М. В. Фрунзе) в облцентре на ул. Ленина, 3. Определение вынесено при пересмотре дела по ходатайству нового собственника объекта ООО «СЗ „Парус“». кадастровая стоимость объекта составляет порядка 1,3 млрд руб. Спор по объекту начался в конце августа 2024 года по иску межрегионального территориального управления Росимущества по Мордовии, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области. Ведомство требовало признать сделки купли-продажи бизнес-центра недействительными, а также наложить запрет на регистрационные действия.

В начале 90-х годов имущество завода арендовало самарское ОАО «ЗИФ» (ныне ОАО «ЗИФ Плюс»). Стоимость перешедшего в пользование комплекса оценивалась в 85 млн руб. В 1992 году акционеры заключили с Фондом госимущества Пензенской области договор о выкупе имущества предприятия (лоты в документе прописаны не были), а в 1994-м ЗИФ приватизировал только часть на сумму 40 млн руб. В 2016 году юрлицо уже судилось с Росимуществом по поводу здания завода. Тогда ведомство заявило, что девять складов, производственный корпус, пиротехническая мастерская и другие помещения незаконно перешли в частную собственность. Иск был удовлетворен и имущество «ЗИФ Плюс» частично вернулось в госсобственность, сообщал «Ъ — Средняя Волга».

Теперь ТУ Росимущества требовало, чтобы нынешний владелец БЦ «Фрунзенский» ООО «СЗ „Парус“» вернул недвижимость во владение АО «Полад», договор купли-продажи между которыми был заключен 6 июня 2024 года. В свою очередь, согласно акту суда, ведомство хотело обязать «Полад» возвратить 735/1000 долей на праве общей долевой собственности ОАО «ЗИФ Плюс» (между ними был заключен договор 21 мая 2024 года). Причиной тому стала задолженность последнего по арендной плате в размере 130 млн руб. В декабре 2016 года областной Арбитражный суд взыскивал с общества 2 млн руб. аналогичного долга, а ранее — 1,5 млн руб. Однако в этот раз, 3 сентября 2024 года, суд удовлетворил только ходатайство Росимущества о введении относительно объекта обеспечительных мер, но в остальном рассматривать иск отказался. Такое решение первая инстанция вынесла 18 декабря.

В октябре минувшего года новый владелец здания завода имени Фрунзе «Парус» подал иск в 12-й Арбитражный апелляционный суд об отмене запрета на регистрационные действия с объектом. В ноябре в удовлетворении требований было отказано. Но 28 ноября апелляционная инстанция вернула дело в Арбитражный суд Пензенской области на пересмотр обеспечительных мер.

В январе текущего года ТУ Росимущества попыталось оспорить решение суда первой инстанции, чтобы добиться признания сделок купли-продажи здания на ул. Ленина, 3, недействительными. Однако в конце месяца апелляционный суд не находит причин отменять ранее вынесенное решение и отказывает ведомству.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит подтверждает, что Росимущество оспаривает сделки с намерением взыскать с ОАО «ЗИФ Плюс» долг 130 млн руб. Он пояснил, что юрлицо продало аффилированным лицам ценный актив, который мог быть направлен на погашение задолженности по арендной плате. «Однако нюанс в том, что в отношении должника возобновлено ранее прекращенное дело о банкротстве. Это означает что в силу ч. 1 ст. 61.8 закона „О несостоятельности“ все требования об оспаривании сделок должника рассматриваются только в рамках дела о банкротстве. В отдельном процессе, как это сделало Росимущество, сделки должника оспаривать нельзя. По этой причине суд правомерно оставил иск Росимущества без рассмотрения»,— прокомментировал юрист «Ъ».

Нина Шевченко