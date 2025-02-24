Главе СКР доложат, почему дача досталась одновременно волгоградцу и мигрантам

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о мошеннических действиях в отношении волгоградца. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Ранее житель Волгоградской области в обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ, рассказал, что купил дачу у женщины, которая одновременно реализовала ее мигрантам. Те же начали угрожать заявителю. Мужчина также подчеркнул, что правоохранительные органы бездействуют по поводу случившегося.

По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР инициировали вопрос о передаче материалов доследственной проверки из органов МВД в свое производство. Василий Семенов в своем докладе отразит информацию о принятом надзорным ведомством решении.

Павел Фролов