В Саратове прекратили банкротство бетонного завода

Арбитражный суд Саратовской области прекратил дело о банкротстве ООО «Саратовский комбинат бетонных изделий», сообщили в пресс-службе суда. Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск с требованием признать предприятие банкротом из-за долга в 15 млн руб.

Суд установил, что после частичного погашения задолженности нет оснований для продолжения процедуры банкротства. Доказательств наличия имущества должника или возможности его обнаружения представлено не было.

В сообщении уточняется, что ФНС является единственным кредитором в этом деле. Определение суда может быть обжаловано.

Никита Маркелов