Мать бывшего депутата Сергея Курихина проиграла суд за особняк у музея Федина

Мать бывшего депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина Надежда Шиловская не смогла оспорить в 12-м Арбитражном апелляционном суде (Саратов) изъятие дома в Волжском районе Саратова. Решение от 25 февраля опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Здание по адресу ул. Октябрьская, 7 построено в 2015 году на землях, ранее принадлежавших ГУК «Государственный музей К. А. Федина». Предполагалось, что там разместят частную картинную галерею. С 2017 года помещения сдавали в аренду под рестораны.

Ранее суд признал незаконными отчуждение земли у музея и последующие действия госорганов, которые привели к строительству в охранной зоне учреждения. Дом хотели снести, но чиновники добились национализации. Опрошенные «Ъ» эксперты полагают, что после окончания подразумевающихся процедур властям придется договариваться с бывшими арендаторами.

Никита Маркелов