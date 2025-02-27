В Балакове ввели режим повышенной готовности из-за взрыва бомбы у подъезда

В Балаково введен режим повышенной готовности с 26 февраля из-за взрыва самодельного устройства на Набережной Леонова, дом 35. Глава района Сергей Барулин подписал соответствующее постановление.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но подозреваемых пока не задержали. Взрыв произошел 23 февраля, когда 38-летняя местная жительница вышла посадить ребенка в такси. Женщина получила травмы и была госпитализирована.

На кадрах видно поврежденные входные двери подъезда и оцепленную территорию. Правительство Саратовской области подтвердило инцидент, но не раскрыло деталей.