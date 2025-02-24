Под Пензой отремонтируют дорогу за 282 млн рублей

В Мокшанском районе Пензенской области на ремонт дороги «с. Михайловка — с. Юлово — с. Беликово — с. Муратовка» направят 282,3 млн руб. Подрядчика уже нашли, сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком соответствующих работ является региональное управление строительства и дорожного хозяйства. Ожидается, что специалисты начнут ремонт 1 мая текущего года, а завершат до 20 июня 2027 года.

Подрядчику предстоит отремонтировать 12 км дороги. В рамках контракта деньги на эти работы поступят из бюджета Пензенской области.

Павел Фролов