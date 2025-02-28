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Глава СКР хочет знать, почему не отлавливают собак, нападающих на астраханцев

И.о. руководителя астраханского следственного управления Владимир Смирнов проведет процессуальную проверку по сведениям о непринятии мер к отлову безнадзорных собак в Астрахани. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Также Владимир Смирнов доложит об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах и о результатах проверки. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в соцсети появилась информация, что в Астрахани на улице безнадзорно обитают собаки после смерти владельца. При этом фиксируется бездействие в части отлова животных. Отмечается, что агрессивные собаки то и дело нападают на людей, включая детей.

Павел Фролов