Астраханский суд отправил в колонию на 9 лет экс-начальника ОГИБДД за взятки

Камызякский районный суд Астраханской области признал виновным в получении взяток (п. «а» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Камызякскому району. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурант получил девять лет исправительной колонии строгого режима, ему запретили заниматься определенной деятельностью в течение пяти лет. Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК, УФСБ и ОРЧ СБ УМВД.

Как выяснилось, фигурант организовал преступную группу, в которую помимо него входили еще два инспектора ГИБДД. Он незаконно выдал водительские удостоверения 16 местным жителям без сдачи экзаменов на 230 тыс. руб. Размер взяток составлял 5-15 тыс. руб.

Павел Фролов