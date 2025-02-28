Пензенцы стали тратить на развлечения в три раза больше денег

Жители Пензенской области в третьем квартале минувшего года стали тратить на развлечения в три раза больше денежных средств. На это указывают аналитики FinExpertiza, которые провели исследование на основе информации Росстата.

Расходы пензенцев на развлечения увеличились до 4,9 тыс. руб. в месяц на семью из трех человек. Речь идет о самых разных услугах, включая посещение концертов, занятия в кружках, аренду спортивного инвентаря.

За год проживающие в Пензенской области граждане стали тратить на 18% меньше на табачную продукцию и алкоголь. Так, в прошлом году расходы в расчете на семью из трех человек составили 1,6 руб. в месяц, тогда как годом ранее было 1,9 руб. в месяц.

Павел Фролов