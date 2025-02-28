В Астрахани создают образовательный кластер для туротрасли

В Астрахани в здании политехнического колледжа, расположенного на ул. Зеленой, создается образовательный кластер «Туризм. Сфера услуг». В минувшем году регион получил грант в 70 млн руб. на оснащение, ремонт помещений, организацию 15 производственных зон.

Обучающиеся по специальности «гастрономический сервис» студенты получат возможность набираться знаний в мастерских, где есть все самое необходимое оборудование. Речь идет, например, о плитах и 3D-принтерах для пищевых изделий. Часть оборудования российского производства уже установлена в помещениях.

Как только специалисты завершат строительные работы, колледжу выделят еще 90 млн руб., которые пойдут на капремонт коридора, фасада и благоустройство территории. По федеральной программе «Профессионалитет» на сегодняшний день проходят обучение свыше 260 студентов. К 2027 году их количество должно увеличиться до 500 человек.

Павел Фролов