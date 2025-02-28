Глава СКР требует еще раз доложить по делу о нарушении прав жильцов в Волгограде

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от начальника волгоградского следственного управления Василия Семенова еще раз доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Ранее проживающая в Волгограде женщина в обращении к господину Бастрыкину выразила несогласие с ходом выяснения обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома по ул. Чебышева, который был построен в 1954 году. Со слов заявительницы, в здании нарушена целостность кровли, квартиры регулярно затапливает, из-за чего приходится использовать дождевики.

В обращении волгоградка подчеркнула, что в помещениях можно наблюдать плесень, проблемы с электропроводкой, состояние инженерных систем оценивается как ветхое, что приводит к коммунальным авариям. Граждане неоднократно просили признать дом аварийным, но безуспешно. Строение не подвергают капремонту.

Расследование уголовного дела приняло затяжной характер. Ранее СМИ уже писали об этой ситуации. Глава СКР ставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов