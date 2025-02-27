Михаил Орлов стал саратовским вице-губернатором

Михаил Орлов назначен вице-губернатором Саратовской области и руководителем аппарата губернатора, сообщает пресс-служба главы региона. Ранее он исполнял эти обязанности в качестве заместителя председателя правительства.

Михаил Орлов будет заниматься вопросами региональной и внутренней политики, местного самоуправления, взаимодействия с правительственными органами и СМИ, а также работой мировых судей. Презентуя свою кандидатуру депутатам областной думы, он рассказал о своих приоритетах, среди которых поддержка участников спецоперации, развитие социальной адаптации военнослужащих, укрепление муниципалитетов и школ молодых управленцев, а также сохранение этнокультурной идентичности региона.

Михаил Орлов родился 22 октября 1970 года. Он окончил Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского в 1993 году и имеет степень кандидата философских наук. С 2010 по 2012 год занимал должность заместителя министра образования, затем стал директором Гуманитарно-экономического лицея города Саратова. В апреле 2021 года его назначили исполняющим обязанности министра образования региона, а в ноябре того же года утвердили на этой должности. 20 апреля 2022 года Михаил Орлов был назначен заместителем председателя правительства области и министром образования.

Господин Орлов сменил на посту вице-губернатора Игоря Пивоварова, который занимал пост с мая 2016 года по февраль 2025.

Никита Маркелов