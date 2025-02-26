В центре Астрахани продают популярный гастробар за 7 миллионов рублей

В «Барном квартале» Астрахани на ул. Фиолетова, 8 продают гастробар «Мед» за 7 млн руб. Об этом сообщило региональное сетевое издание «Арбуз».

Согласно объявлению, заведение полностью укомплектовано, имеет постоянный поток гостей, следственно, и стабильный доход. В стоимость сделки включено все оборудование, кухня и мебель. Как сообщил владелец бара журналистам, в 2024 году в инвентаризацию помещения он вложил 4 млн руб. Ежемесячные финансовые показатели собственник оглашать отказался.

Причиной продажи названа смена сферы бизнеса. Управленец решил открыть дневной ресторан. В настоящее время бар «Мед» продолжает работать.

Нина Шевченко