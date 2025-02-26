Спикер Госдумы назвал три саратовских вуза, вошедших в программу по развитию

Три саратовских вуза включили в депутатскую программу председателя Госдумы Вячеслава Володина по развитию материально-технической базы на ближайшую пятилетку. Об этом стало известно по итогам рабочего совещания политика с ректорами.

В числе таких учебных заведений СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Вавиловский университет и Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова. В текущем году при поддержке господина Володина первый из них подвергнут капремонту. На эти цели выделят средства из федерального бюджета. Так, специалисты отремонтируют здания студенческих общежитий № 2, 3, 4 и 8, а также здание учебного корпуса № 18. Кроме того, в скором времени рабочие приступят к обустройству Ботанического сада СГУ.

Что касается Вавиловского университета, в рамках депутатского проекта в нынешнем году направят денежные средства на капремонт студенческих общежитий № 7 и № 9. Отмечается, что сейчас формируется программа развития Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. Господин Володин выступил в поддержку возведения нового общежития на 350 мест для высшего учебного заведения.

Павел Фролов