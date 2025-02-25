Пензенский губернатор опроверг причастность к покушению на саратовского

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал 25 февраля в личном Telegram-канале ситуацию с распространением в сети фейкового выпуска новостей. В ролике, стилизованном под передачу на саратовском телевидении, «рассказывают» о якобы причастности господина Мельниченко к покушению на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Похожие фейки распространяют и в других регионах. Так, в интернете появились сообщения об «убийствах» глав Смоленской, Архангельской и Вологодской областей.

«В отношении меня эти деятели проявили особый „креатив“. Сваяли „телесюжет“, подделывающий репортажи государственного телеканала»,— рассказал Олег Мельниченко, отметив, что господин Бусаргин является не только коллегой, но и другом пензенского губернатора.

Напомним, 20 февраля УФСБ Саратовской области сообщило о предотвращении покушения на некого чиновника регионального правительства. Завербованный в прошлом году украинскими спецслужбами гражданин РФ пытался подорвать служебный автомобиль неназванного госслужащего.

Никита Маркелов