На газификацию льготников Саратовской области направят 27 млн рублей

Саратовской области из федерального бюджета в текущем году выделят 27 млн руб. на продолжение реализации программы социальной газификации. Об этом сообщает пресс-служба регионального минпромэнерго.

Распоряжение о выделении денежных средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующий документ появился на сайте российского правительства.

В рамках программы граждане, которые вправе рассчитывать на льготы, получат субсидию на покупку оборудования и подключение домов к газовым сетям. Речь идет о выплате в размере как минимум 100 тыс. руб. Такая поддержка доступна многодетным родителям, гражданам с невысокими доходами, военнослужащим СВО и их семьям, инвалидам I группы, ветеранам ВОВ, тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами.

Павел Фролов