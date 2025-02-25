Астраханские депутаты отменили запрет на продажу энергетиков подросткам

Депутаты думы Астраханской области единогласно приняли решение об отмене запрета на продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним. Правка №4 регионального закона «О защите нравственности и здоровье детей» была признана утратившей силу.

Данное решение спикер регпарламента Игорь Мартынов обосновал тем, что с 1 марта 2025 года соответствующий запрет будет введен на территории всех субъектов РФ. Он отметил, что Астраханская область в этом случае сработала на опережение.

«Теперь на всей территории РФ будет установлена данная мера. Поскольку эта норма появилась в федеральном законодательстве, мы нашу поправку отменяем», - заключил председатель.

Нина Шевченко