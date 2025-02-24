Мать бывшего депутата Саратовской облдумы требует от властей 600 млн рублей

Надежда Шиловская, мать бывшего депутата Саратовского регионального парламента Сергея Курихина, потребовала от министерства финансов и администрации областного центра 598 млн руб. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Саратовской области, детали пока не раскрываются.

В споре участвуют различные ведомства, включая министерство культуры региона и комитет по архитектуре. Ранее Верховный Суд РФ оставил в силе решения нижестоящих инстанций об изъятии у госпожи Шиловской здания на Октябрьской, 7, закрепив за ответчиками право на материальную компенсацию.

Строение, где до начала споров располагался ресторан «Джос», было построено после того, как земельный участок был отчужден от музея-усадьбы Константина Федина. Цепочку соответствующих сделок суд признал незаконной, а само здание — самовольной постройкой. На данный момент, согласно решению судов, объект должен перейти в собственность региона и затем использоваться как картинная галерея.

Никита Маркелов