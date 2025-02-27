Мэрия Саратова хочет построить школу на месте парка и жалуется на владельца

Администрация Саратова активно ищет площадку для строительства новой школы на 1100 мест в Ленинском районе. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Павел Шаповалов.

По его словам, район нуждается в дополнительных социальных объектах, так как свободной земли там почти нет. Новая школа должна разгрузить гимназию №75, где уже сейчас учатся почти 1200 детей при проектной мощности в 600 мест и двухсменном режиме.

Господин Шаповалов также отметил, что один из предпринимателей предлагал городу участок земли за высокую цену. В настоящее время комитет по образованию совместно с комитетом по управлению имуществом продолжают поиск подходящего места для строительства.

При этом, пресс-служба мэрии, приводя комментарий господина Шаповалова, не стали упоминать, что обсуждаемый участок расположен на территории парка «Территория Детства», единственного парка в округе.

Никита Маркелов