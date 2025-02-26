Омбудсмен: в Саратовской области становится меньше опасных семей

В Саратовской области несовершеннолетние стали меньше совершать преступления, снизилось количество семей, находящихся в социально опасном положении. Об этом в ходе отчета перед депутатами Саратовской областной думы рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Госпожа Загородняя отметила, что в регионе проживает более 433 тыс. несовершеннолетних, из которых почти 100 тыс. воспитывается в многодетных семьях. В 2024 году на имя уполномоченного поступило 2,5 тыс. обращений. Из них 178 касались ущемления права жить и воспитываться в семье, 172 — системы образования, еще 115 — насилия.

Также люди обращаются в аппарат Уполномоченного за юридической помощью, защитой здоровья и алиментами.

В прошлом году на основании инициированных уполномоченным по правам ребенка проверок прокуратура привлекла к ответственности более 40 человек. Татьяна Загородняя приняла участие в 34 судебных заседаниях.

По данным госпожи Загородней, в Саратовской области снижается число семей, находящихся в социально опасном положении. Так, в 2022 году таковых насчитывалось 1919, в 2023 — 1747, в 2024 — 1487. Снижается и подростковая преступность: с 296 фигурантов в 2022 году до 278 в 2024.

В прошлом году удалось вернуть троих детей из Украины в Саратовскую область, добавила омбудсмен.

Депутаты задали вопросы относительно целесообразности проведения ЕГЭ, объединения школ в районах, качестве летнего отдыха. В целом народные избранники положительно оценили итоги работы за год Татьяны Загородней, поблагодарили за ответственный подход к своим обязанностям.

Татьяна Смирнова