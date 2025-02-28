В Саратовской области зафиксировано снижение смертности от болезней сердца

В Саратовской области за последние пять лет на 22% снизилась смертность от сердечных заболеваний. Об этом сообщила глава кардиологической службы областного кардиодиспансера Татьяна Богданова.

По ее словам, процент выживших пациентов вырос на 1%. Госпожа Богданова отметила, что общая смертность от сердечных заболеваний уменьшилась в регионе с 570 до 565 случаев на 100 тыс. населения. Саратовцы стали реже умирать от ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, геморрагических инсультов.

Татьяна Богданова подчеркнула, что в Саратовской области на патологии сердца приходится порядка 40% смертей. Если же говорить о России в целом, то это около 45%.

Павел Фролов