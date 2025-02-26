В Волгоградской области намерены построить еще четыре новые школы

В Волгоградской области появятся еще четыре новые школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Учебные заведения построят в микрорайоне «Долина» Советского района Волгограда, на ул. Расула Гамзатова в Дзержинском районе, на ул. Майкопской в Ворошиловском районе и в 28 микрорайоне в Волжском. Губернатор Андрей Бочаров заявил о большой потребности в новых образовательных учреждениях. Во время рабочей поездки вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко господин Бочаров оценил школу № 121, которую возвели в поселке ГЭС.

Этот объект включает в себя современный спорткомплекс, VR-лаборатории, медиацентр, арт-студию и школьный театр. Речь идет также об отдельных блоках для начальной и старшей школы, типографии и коворкинг-пространствах. Губернатор отметил, что удовлетворен ходом реализации данного проекта. Господин Бочаров добавил, что еще предстоит выполнить работы по развитию инфраструктуры.

Павел Фролов