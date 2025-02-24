Дело движется к решетке

В понедельник в Кировском суде Астрахани состоялось очередное заседание по делу экс-мэра областного центра Олега Полумордвинова. Бывший глава администрации города обвиняется в покушении на мошенничество в размере 27 млн руб. Экс-чиновника задержали 8 августа 2024 года в связи с подозрениями в покровительстве предпринимателю по муниципальному контракту стоимостью более 200 млн руб. в рамках транспортной реформы в Астрахани. По делу проходят еще два обвиняемых: бывший глава управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Астрахани Иван Сапрыкин, ныне находящийся в зоне СВО, и директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров. Гособвинение запросило экс-градоначальнику около пяти лет колонии общего режима, а господину Федорову — четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Астрахани Олег Полумордвинов на время следствия и суда оставался под арестом

Фото: Нина Шевченко Экс-мэр Астрахани Олег Полумордвинов на время следствия и суда оставался под арестом

Фото: Нина Шевченко

Прокуратура Астраханской области запросила четыре года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима для бывшего мэра Астрахани Олега Полумордвинова, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Соответствующее требование представитель ведомства Ксения Болонина предъявила сегодня во время заседания в Кировском районном суде. Также гособвинение попросило судью назначить экс-чиновнику штраф 1 млн руб. и запретить занимать руководящие должности в структурах власти сроком на два года.

Второму фигуранту в рамках этого же уголовного дела директору ООО «Айтиком» Виктору Федорову прокурор запросила четыре года колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб. В обоих случаях представитель гособвинения сделала ремарку, что наказания избраны с учетом смягчающих обстоятельств: оба подсудимых имеют тяжелые хронические заболевания, родственников на иждивении, благодарности за общественную деятельность, а также они участвуют в благотворительности и помощи бойцам СВО.

Олег Полумордвинов дважды руководил администрацией Астрахани: с марта 2015 года по октябрь 2018-го и с апреля 2022-го по июнь 2024 года. Оба раза чиновник подавал в отставку по собственному желанию. Спустя месяц после увольнения с поста мэра господин Полумордвинов был назначен ректором Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ). Однако 8 августа экс-градоначальник был задержан региональным УФСБ России по подозрению в покушении на мошенничество в размере 27,5 млн руб. На протяжении семи месяцев бывший чиновник находится в СИЗО.

По данным государственного обвинителя, в декабре 2023 года один из фигурантов уголовного дела, ныне находящийся в зоне СВО руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта (УДХиТ) мэрии Астрахани Иван Сапрыкин намеревался заключить контракт стоимостью более 230 млн руб. на ремонт дорог в областном центре с подрядчиком — ИП Романом Сарыевым.

Глава УДХиТ совместно со своим знакомым предпринимателем, директором ООО «Айтиком» Виктором Федоровым с целью наживы требовали от победителя аукциона указанные 27,5 млн руб. за якобы содействие в получении аванса за контракт. По заявлению представителя прокуратуры, господину Полумордвинову из этих средств Иван Сапрыкин собирался передать 5 млн руб. Еще 10 млн руб. следствие обнаружило на заднем сиденье автомобиля начальника управления Toyota Camry. Эти средства, отмечает гособвинитель Ксения Болонина, предназначались Виктору Федорову.

По данным портала «ЕИС Закупки», контракт с ИП Романом Сарыевым в итоге заключен не был, его УДХиТ подписал в конце декабря 2023 года с ООО «Рустрансшип». Стоимость работ составила около 254 млн руб. Эти данные были подтверждены в суде.

Во время слушания бывший глава администрации Астрахани вину в покушении на мошенничество не признал. Кроме того, он заявил, что винит себя только в излишней лояльности к Ивану Сапрыкину. «Нужно было раньше отправить Сапрыкина далеко и подальше, когда он обратился ко мне с этим провокационным действием, и сразу заявить в правоохранительные органы»,— заявил Олег Полумордвинов.

Позицию экс-чиновника поддерживает адвокат Александр Карабанов. Юрист вновь заявил, что пострадавшая сторона — Роман Сарыев не имеет претензий к его подзащитному. Господин Карабанов продолжает настаивать на невиновности Олега Полумордвинова и том, что бывший подчиненный Иван Сапрыкин подставил мэра из-за открытого конфликта на фоне увольнения. С обвинениями прокуратуры адвокат полностью не согласен, поскольку ведомство не представило никаких доказательств сказанному. «Записей, стенограмм никаких нет. И самое главное в данном случае — Полумордвинов не хотел забирать эти деньги, он их в руки не взял. Это доказанный юридический факт. И весь тот период он не предпринял ничего, чтобы получить эти средства. Относительно доводов Федорова, который называет Полумордвинова соучастником преступления, как он может ссылаться на него, если они вообще не знакомы? Товарищ Федоров ссылался на Полумордвинова со слов Сапрыкина, который дал ложные показания. Это какая-то ахинея получается»,— выступил Александр Карабанов.

Оглашение приговора экс-мэру Астрахани пройдет 26 февраля в Кировском районном суде. Решение вынесет судья Екатерина Сокольская.