Энгельсский суд рассмотрит дело судмедэксперта, который не стал вскрывать труп

Прокурор города Энгельса Дмитрий Журавлев утвердил обвинительное заключение против 61-летнего судмедэксперта, подозреваемого во взяточничестве (ч.3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства Саратовской области.

Из релиза следует, что 14 декабря 2024 года судмедэксперт Энгельсского бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ) получил 20 тыс. руб. от родственника усопшего. За эти деньги врач провел исследование тела без фактического вскрытия и выдал его для захоронения без необходимых документов.

В настоящее время дело находится в процессе передачи в Энгельсский районный суд. Там его рассмотрят по существу.

Нина Шевченко