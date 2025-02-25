В Астраханской области урезали объем финансирования по госпрограмме до 132 млн

Астраханские депутаты рассмотрели тему общественных финансов региона и бюджетирования в ходе заседания областной думы 25 февраля. По итогам голосования было принято решение о сокращении финансирования госпрограммы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» до 132 млн руб.

Спикер регионального парламента Игорь Мартынов отметил, что уменьшение финансирования связано не с дефицитом средств, а с тем, что деньги не используются. «Это же государственные средства, и без соблюдения порядка получение и использование этих денег невозможно», — заявил председатель.

В ходе заседания господин Мартынов добавил, что «деньги должны работать». Однако в органах местного самоуправления не все ответственные лица хотят уделать внимание этой проблеме, заключил он.

Нина Шевченко