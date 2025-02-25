Начальником астраханского УФСИН назначили Евгения Фадеева

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Астраханской области пост руководителя занял Евгений Фадеев. Его директор ФСИН, генерал Аркадием Гостевым, представил губернатору Игорю Бабушкину и сотрудникам регионального ведомства.

По данным пресс-службы главы региона, с 2000 года Евгений Фадеев работает в уголовно-исполнительной системе. За это время он занимал различные должности, от начальника отряда до руководителя территориального органа.

Господин Бабушкин выразил уверенность, что новый начальник продолжит системную работу с органами власти на высоком уровне. Евгений Фадеев пообещал сделать все необходимое для выполнения поставленных задач.

Нина Шевченко