Житель Камышина убил ребенка и получил 18 лет строго режима

В Волгоградской области вынесен приговор по делу об убийстве малолетнего ребенка. Суд признал виновным ранее судимого местного жителя в преступлениях, предусмотренных частью «в» статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего) и части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом с судимостью). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что 19 июля прошлого года между осужденным и его сожительницей произошел конфликт, после которого женщина ушла. Злоумышленник нанес ребенку несколько ударов по голове, в результате чего мальчик был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался от черепно-мозговой травмы. Эксперты зафиксировали более десяти ударных воздействий.

Подсудимый попытался скрыться, но его быстро нашли благодаря оперативным сотрудникам полиции. Также выяснилось, что 25 июня 2024 года мужчина причинил множественные телесные повреждения своей сожительнице. Злоумышленник ранее был судим за умышленное причинение вреда здоровью и серию краж, освободившись из мест лишения свободы в декабре 2023 года.

Суд назначил виновному наказание в виде 18 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на один год.

Никита Маркелов