Поборы с большой дороги

Экс-мэр Астрахани Олег Полумордвинов признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Бывший чиновник потребовал от победителя аукциона на ремонт дорог в областном центре 27,5 млн руб. за выдачу аванса по контракту, установил суд. В деле также фигурировал экс-глава управления дорожного хозяйства и транспорта мэрии Иван Сапрыкин, который, не дожидаясь суда, отправился на СВО, а также предприниматель Виктор Федоров. Последнего суд приговорил к четырем годам, а Олегу Полумордвинову дал на полгода больше. Защита обжалует судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олега Полумордвинова арестовали летом 2024 года

Фото: Нина Шевченко Олега Полумордвинова арестовали летом 2024 года

Фото: Нина Шевченко

Кировский районный суд Астрахани признал виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшего главу администрации областного центра Олега Полумордвинова. За это же преступление осужден директор ООО «ГК "Айтиком"» Виктор Федоров.

Гособвинение настаивало, что оба фигуранта, а также экс-глава управления дорожного хозяйства и транспорта мэрии Иван Сапрыкин осенью 2023 года потребовали от индивидуального предпринимателя Романа Сарыева 27,5 млн руб. за выплату аванса по муниципальному контракту.

Общая сумма договора составляла порядка 230 млн руб., за эти деньги исполнитель должен был отремонтировать ряд дорог в Астрахани. Согласно гособвинению, Олегу Полумордвинову из упомянутых 27,5 млн руб. предназначались 5 млн руб.

Еще 10 млн руб. следствие обнаружило на заднем сиденье автомобиля Toyota Camry Ивана Сапрыкина. Эти средства якобы должен был получить Виктор Федоров. Роман Сарыев от подписания контракта отказался. Подряд достался ООО «Рустрансшип».

Олега Полумордвинова задержали 8 августа 2024 года, спустя почти два месяца после его отставки по собственному желанию и перехода на должность ректора Астраханского государственного архитектурно-строительного университета. На время следствия и суда бывшего градоначальника поместили в СИЗО.

Адвокат Александр Карабанов добивался смягчения меры пресечения в связи с хроническими заболеваниями подзащитного, однако в этом суд отказал.

Олег Полумордвинов дважды руководил администрацией Астрахани: с марта 2015 года по октябрь 2018 года и с апреля 2022 года по июнь 2024 года. В 2020 году был осужден за то, что, будучи министром строительства региона, выделил коллеге субсидию в размере 600 тыс. руб. на улучшение жилищных условий. Суд счел это превышением должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и оштрафовал чиновника на 300 тыс. руб.

Гособвинитель Ксения Болонина запрашивала для Олега Полумордвинова четыре года и десять месяцев колонии общего режима. Господин Карабанов настаивал на полной невиновности подзащитного. С его слов, покушения на мошенничество не было, поскольку экс-чиновник денег, которые ему якобы предлагал Иван Сапрыкин, не видел и в руках не держал. Он также заявил, что Виктор Федоров дал ложные показания относительно Олега Полумордвинова, так как знакомы они не были. По словам адвоката, прокуратура не представила никаких доказательств причастности его подзащитного к преступлению.

Сам Олег Полумордвинов во время заседания заявил, что признает себя виновным только в излишней лояльности и мягкости по отношению к бывшему подчиненному Ивану Сапрыкину.

Судья приговорила Виктора Федорова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Экс-мэр получил четыре с половиной года и штраф в размере 1 млн руб. Бывшему чиновнику также запретили занимать руководящие должности на государственной службе на два года. Уголовное производство в отношении Ивана Сапрыкина в настоящее время приостановлено, поскольку он отправился на СВО.

«Мы считаем, что данный приговор является незаконным, необоснованным. Следствие не смогло собрать доказательства, которые подтверждают виновность Полумордвинова. Мы будем обжаловать данное решение, потому что считаем, что Полумордвинов не виновен»,— заявил Александр Карабанов.

Нина Шевченко