В Саратовской области 50 инвесторов хотят возвести гостиницы за 2 млрд рублей

В Саратовской области на сегодняшний день от инвесторов поступило около 50 заявок на строительство модульных гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На возведение указанных объектов планируется направить 2 млрд руб. инвестиций. Ряд крупных объектов на 50 номеров хотят построить в Хвалынском районе.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о необходимости разработки специальных программ и мер поддержки для предпринимателей, которые собираются развивать такую инфраструктуру. Отмечается, что на весну 2025 года запланировано открытие турбазы с банным комплексом на Утесе Степана Разина в Красноармейском районе.

Павел Фролов