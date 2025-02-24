Пензенская область получила +3 позиции в рейтинге по закредитованности населения

Пензенская область улучшила свою позицию в рейтинге российских регионов по закредитованности населения. Сейчас она находится на 54-м месте, год назад занимала 57-ю строчку. На это указывает инфографика РИА Новости.

В Пензенской области уровень закредитованности населения в начале 2025 года составил 61,5%. Закредитованность оценивается как соотношение среднедушевого долга перед банками и годовой зарплаты. В среднем на одного работающего жителя Пензенской области приходится долг в 362,3 тыс. руб.

Астраханская область ухудшила свою позицию в рейтинге. Если год назад она занимала 63-е место, то сейчас находится на 64-й строчке с уровнем закредитованности населения в 66,9% и долгом 420,7 тыс. руб. в среднем на одного работающего гражданина.

Среди остальных регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга» Волгоградская область заняла в рейтинге 21-е место. По сравнению с годом ранее регион поднялся на три строчки. В случае с уровнем закредитованности и долгом на одного жителя речь идет о 52,5% и 319,6 тыс. руб. соответственно.

Саратовская область получила в рейтинге 27-е место. Уровень закредитованности населения в начале этого года составил 53,6%, на одного работающего саратовца приходится в среднем 320,2 тыс. руб. долга. Год назад регион занимал в рейтинге 26-ю строчку.

Павел Фролов