Работающий с Гагаринским районом подрядчик отремонтирует 40 дворов за 80 млн

Подведены итоги аукциона на благоустройство дворов в Гагаринском районе Саратова. Информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена торгов составляла 79 млн 999 тысяч руб. Заказчиком являлся департамент Гагаринского района. На аукцион было подано три заявки, победителем стала организация, предложившая выполнить работы на 400 тыс. руб. дешевле, остальные кандидаты цену не снизили.

Выигравшей подряд фирмой оказалась ООО «Регион Профи». До 1 августа ей придется благоустроить 39 дворов в Красном Октябре, Соколовом, Расково, Тепличном и других населенных пунктах. В работы входит укладка дорожек и тротуаров.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО «Регион Профи» зарегистрировано в Саратове в 2018 году. Владельцем и гендиректором является Роланд Хачикян, в компании трудятся 12 человек. Выручка за 2023 год составила 74 млн руб., снизившись на 21 млн руб. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий, дополнительными — разработка стройпроектов, разведение молочного крупного рогатого скота, разведение птиц, торговля напитками и другими.

Выигранный аукцион не единственный для «Регион Профи» — с 2023 года все госконтракты компания получила от департамента Гагаринского района, их не менее 20. Так, в ноябре 2024 года был заключен контракт на содержание дорог Гагаринского района в зимний период на 4,2 млн руб., завершить работы фирма должна была 31 декабря, но 13 декабря контракт был расторгнут по соглашению сторон. Аналогичная ситуация с договорами на благоустройство дворов на общую сумму 61 млн руб. Было заключено три контракта, но все прекращены по соглашению сторон, большую часть бюджетных средств организация получила.

Ольга Симонова