Власти Саратова начали поиск подрядчика для ремонта сквера на Ильинской площади

В Саратове начались торги на реконструкцию сквера на Ильинской площади. Аукцион, объявленный муниципальным бюджетным учреждением «Служба благоустройства Октябрьского района» продлится до 3 марта.

Победитель должен выполнить ряд работ с 1 апреля по 31 августа. В их числе — создание дорожек, мест отдыха и детской площадки, установка малых архитектурных форм, обустройство зеленой зоны, монтаж освещения и автополива. Общий бюджет проекта составляет около 25 млн руб.

Итоги аукциона будут подведены 5 марта. До концу февраля ООО «Региопроект» должно предоставить проект реконструкции.

Никита Маркелов