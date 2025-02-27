Волгоградка обманула мать участника СВО на 200 тысяч и получила семь лет

В Волгограде Центральный районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) в отношении матери участника СВО. 29-летняя жительница Волжского, ранее судимая, признана виновной в мошенничестве и причинении значительного ущерба, сообщает прокуратура.

Суд установил, что в июле 2024 года подсудимая узнала о пропаже без вести сына 67-летней волгоградки и начала отправлять ей сообщения с ложной информацией о его возможном возвращении домой. Для этого она выманивала деньги у матери, похитив около 200 тыс. руб. Позже выяснилось, что сын пенсионерки погиб в зоне СВО в апреле того же года.

Подсудимая признала свою вину. Суд приговорил ее к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Никита Маркелов