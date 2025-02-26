В Астрахани глав двух госучреждений и фирмы осудили за мошенничество на 4 млн

Астраханский суд признал виновными руководителей двух бюджетных учреждений и директора фирмы по уголовному делу о хищении бюджетных средств при выполнении работ на территории спорткомплекса (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигуранты получили сроки от трех лет и трех месяцев до 3,5 лет исправительной колонии общего режима. Суд обязал их возместить причиненный ущерб. Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу.

Как выяснилось, фигуранты похитили деньги, которые были выделены на устройство комплекса инженерно-технических средств для обеспечения общественного порядка и безопасности на территории ГБУ АО «СК "Астрахань "». За невыполненные работы было выплачено порядка 4 млн руб.

Павел Фролов