Следствие подтвердило взрыв в балаковском МКД, пострадавшая в тяжелом состоянии

Инцидент с хлопком и пострадавшей в Балакове Саратовской области произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, мощность взрывного устройства оценивается в 300 граммов тротила. Оно сработало в воскресенье, 23 февраля, в подъезде многоквартирного дома по адресу: Набережная Леонова, 35.

По данным местных СМИ, пострадала женщина, которая выходила из дома, чтобы посадить ребенка в такси. В СКР сообщили, что она находится в тяжелом состоянии.

Никита Маркелов