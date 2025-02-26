В Энгельсе проведут ремонт ул. Телеграфная по нацпроекту

В Энгельсе Саратовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют улицу Телеграфную. Об этом сообщает пресс-служба администрации Энгельсского района.

В рамках указанных работ предстоит обновить асфальтовое покрытие на участке от дома № 91А до ул. Рабочая. Также специалисты земенят канализационные колодцы, перенесут контейнерную площадку от дома № 73, расширят проезжую часть в районе пересечения улиц Рабочей и Телеграфной.

Кроме того, рабочие заменят дорожные знаки и нанесут разметку. Ремонт улицы начнется, как только наступит благоприятная температура.

Павел Фролов