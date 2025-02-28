Главе СКР доложат о заселении юных хоккеистов в холодную гостиницу в Волжском

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о промежуточных результатах проверки по сведениям о нарушении прав юных спортсменов в Волжском и о принятом по итогам решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поставил на контроль ход проверки в центральном аппарате ведомства, сообщает инфоцентр.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о нарушении прав участников детского турнира по хоккею в Волжском. На время проведения соревнований детей 9-15 лет заселили в гостиницу, состояние которой оценивается как непригодное.

Здание было построено в 1989 году, там не соблюдается температурный режим, нет горячей воды. В итоге дети простудились, одного из несовершеннолетних доставили в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. И хотя от родителей поступали жалобы, дети все еще проживают в небезопасных условиях.

Павел Фролов